Unfall auf Baustelle: Arbeiter schwer verletzt!

Ein 62-Jähriger hat am Mittwoch bei einem Unfall auf einer Baustelle in Kematen in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtet, war der Mann von Teilen einer herunterfallenden Schalung getroffen worden. Der Verletzte musste nach der Erstversorgung durch den Notarzt in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.