Diebe nehmen nur teure Parfümes mit

In den größeren Städten des Landes - von Amstetten über St. Pölten bis Zwettl - schlagen Ladendiebe natürlich besonders gerne zu. „Wenn in Geschäften besonders viel los ist, schlagen sie zu“, berichtet ein Kriminalist. Nun sind Mitglieder einer Bande aber auch im Bezirk Bruck an der Leitha aktiv. Zuletzt schlichen die Unbekannten durch die Regalreihen einer Parfümerie in Fischamend. In einem unbeobachteten Moment ließen sie acht teure Duftwässerchen in Jacken- und Hosentaschen verschwinden. Danach sind die Täter spurlos „verduftet“.