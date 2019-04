Abartig: Die skurrilsten Festivals der Welt

Das Fest des stählernen Penis wird jährlich in Japan zelebriert. Immer am ersten Sonntag im April treffen sich unzählige Menschen, um die Darstellung des Phallus zu feiern. In Form von Süßigkeiten, Zeichnungen und vielen weiteren Dekorationen sind hier verschiedenste Variatonen des Penis erhältlich. Das Hauptobjekt der Verehrung ist der Kanayama-Schrein in Kawasaki, den auch Prostituierte aufsuchen und dort um Schutz vor Geschlechtskrankheiten beten.