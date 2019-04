Wo unsere Soldaten den Osterfrieden sichern

Knistern an der Grenze

Seither herrscht zumindest Waffenstillstand. Doch an der Grenze knistert es nach wie vor. Wie unter Todfeinden. Das bekommen auch die rot-weiß-roten Friedenssoldaten zu spüren. Schließlich liegt deren Camp in Naqura nur knappe sechs Kilometer von der israelischen Grenze entfernt. „Zuletzt wurde der Konflikt durch die Entdeckung mehrerer Tunnels befeuert“, so Unteroffizier H. aus dem Burgenland. Denn unterhalb der „Blue Line“, also der Demarkationslinie der beiden Länder, entdeckten des Israelis sechs Grabungen. Die Aufregung war dementsprechend enorm. Derzeit stellt Israel eine bis zu sieben Meter hohe Grenzmauer auf. „So sollen Scharfschützen-Attacken oder die Infiltration durch die Hisbollah-Miliz verhindert werden“, erklärt Major Axel A.