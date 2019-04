Salzburg AG stärkt Tourismussparte

Zudem will Wörister in den Ausbau der digitalen Services investieren: „Der Gast soll sich sein Ticket schon zu Hause auf sein Handy laden können.“ Außerdem will er in Zukunft die Besucherströme besser planen, etwa mit dynamischen Preismodellen. „Fahrten in der Nebensaison oder zu Tagesrandzeiten am Morgen oder am Abend könnten dann günstiger sein.“ Zudem sei ein Mobilitätskonzept in der Region in Ausarbeitung, an dem sich auch die TMG beteiligen werde. Derzeit sind viele Postbusse, die von der Stadt Salzburg ins Salzkammergut fahren, mit Touristen überfüllt.

Wie der zweite Geschäftsführer der TMG, Mario Mischelin, erklärte, umfasse die Flotte der Salzburg AG am Wolfgangsee derzeit vier moderne und zwei Nostalgieschiffe. Auf der Schafbergbahn seien neben neun Dampfloks - fünf davon noch aus dem Jahr 1893 - auch zwei Elektrolokomotiven und ein Dieseltriebwagen im Einsatz. Die 125 Jahre alte Trasse der Schafbergbahn wird zudem bis Ende 2022 saniert, die Kosten in der Höhe von 18 Mio. Euro dritteln sich die Länder Salzburg und Oberösterreich und die Salzburg AG. „Damit können wir einen sicheren Bahnbetrieb für die nächsten Jahrzehnte gewährleisten“, so Mischelin.