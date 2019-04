Nach Horror-Crash: 77-Jähriger im Spital gestorben

Tragisch: Nachdem der Lenker (20) und sein Beifahrer (18) am Dienstag nach einem Horror-Crash in Andrichsfurt (OÖ) am Unfallort ihren schweren Verletzungen erlagen, verstarb der dritte Beteiligte - ein 77-Jähriger aus Raab - am Mittwochvormittag im Spital.