Ostern: Eifrige Nestersuche bei viel Sonnenschein

Und auch am Samstag lacht im nahezu ganzen Land die Sonne vom Himmel, nahezu wolkenlos ist es besonders im Osten. Am Nachmittag sind allerdings in Vorarlberg „vereinzelte gewittrige Schauer nicht ganz ausgeschlossen“, so Spatzierer. Die Temperaturen legen an diesem Tag noch ein kleines bisschen zu und erreichen zwischen 17 und 24 Grad.