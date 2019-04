Außergewöhnliche Ausflugsziele im Frühling

#Wein trinken in den Weingärten

Vom 19. April bis 27. Oktober heißt es in den Wiener Weingärten wieder „ausg‘steckt ist“. Denn da laden die Winzer nicht nur in ihre Heurigen und Stammhäuser ein, sondern die Gäste können sie direkt in den Weingärten, in dem die edlen Trauben heranwachsen, besuchen. Bei Schönwetter können die Wiener und Touristen jeden Freitag bis Sonntag nicht nur die wunderbare Aussicht, die die meisten Weingärten bieten, genießen. Sondern auch die heimischen Weine und köstliche Heurigenschmankerl. Mit dabei sind unter anderem: Buschenschank im Weingarten, Heuriger und Weingut Karl Lentner und Bioweinanbau Obermann. Eine Auflistung aller teilnehmenden Winzer gibt es hier.

Wo: verschiedene Winzer in Wien