Diese Schätze konnten gerade noch gerettet werden

„Kathedrale soll noch schöner als zuvor wieder aufgebaut werden“

Nach dem verheerenden Brand soll Notre Dame innerhalb von fünf Jahren wiederaufgebaut werden. „Wir werden die Kathedrale noch schöner als zuvor wieder aufbauen, und ich will, dass das in fünf Jahren geschafft ist.“ Über dieses Versprechen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beriet am Mittwoch das Kabinett. Für die Instandsetzung gingen bereits Spendenzusagen von rund einer Milliarde Euro ein. In ganz Frankreich sollen am Mittwoch um 18.50 Uhr die Glocken der Kathedralen läuten - 48 Stunden nach Ausbruch des Feuers.