KH Nord: Millionen-Regress bloß ein Fake?

Regressforderung war „illusorisch“

Anlass für die Auseinandersetzung war eine Sachverhaltsdarstellung, die die NEOS der Staatsanwaltschaft übermittelt hatten. „Anhaltspunkt ist die offenbar missbräuchliche Aufstellung des KAV Wirtschaftsplans 2018. In diesem Wirtschaftsplan befindet sich die Position von 200 Millionen Euro für Regressforderungen beim KH Nord-Bau. Wie zahlreiche Zeugen in der Untersuchungskommission bestätigt haben, war diese Summe von 200 Millionen Euro von Anfang an illusorisch“, hieß es in einer Aussendung. Die Anklagebehörde solle klären, ob Wehsely davon gewusst habe.