„Wer Europa nicht liebt, ist zu Liebe nicht fähig“

Jean-Claude Juncker hat am Mittwoch zum letzten Mal in seiner Funktion als Präsident der Europäischen Kommission eine Rede vor dem EU-Parlament in Straßburg gehalten. „Europa muss man lieben. Wer Europa nicht liebt, ist zur Liebe nicht fähig“, sprach der Luxemburger in seiner Liebeserklärung eine Mahnung an die EU-Skeptiker aus. Sein Mandat endet offiziell Ende Oktober.