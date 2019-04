Sparpaket beim Militär: Heer fehlen 300 Millionen

Kommandant Gitschthaler: „Das gesamte Gerät ist in die Jahre gekommen. Es besteht in vielen Bereichen dringender Handlungsbedarf. Geht es so weiter, können wir den militärischen Aufgaben ab 2021 nicht mehr nachkommen.“ In Summe würden in Kärnten 300 Millionen Euro benötigt, um Infrastruktur, Fahrzeuge und Ausrüstung auf Vordermann zu bringen.