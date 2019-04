„Ronaldo reicht nicht aus“ - Juve-Aktie stürzt ab

Bei Juventus sorgte das Aus naturgemäß für Unruhe. Der Börsenkurs des Serienmeisters fiel am Mittwochmorgen um 17 Prozent. Ronaldo, der vergangenen Sommer geholt wurde, um die Champions-League-Trophäe endlich wieder nach Turin zu holen, beging in den Schlusssekunden der Partie ein Frustfoul. Der 34-Jährige war mit Real Madrid Dauergast im Halbfinale, das er erstmals seit 2010 verpasste. Ein Ronaldo „reicht nicht aus“, wie Italiens Gazetten am Mittwoch feststellten. „Nicht einmal eine enorme Investition wie der Ronaldo-Transfer genügen, um den Titel zu erobern, der Juve seit 1996 fehlt“, schrieb der „Corriere dello Sport“.