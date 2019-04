Elton John: „Es war eine unglaubliche Reise“

Und genau auf diese nimmt der Sir der Popmusik seine Fans auf der „Farewell Yellow Brick Road“-Tour noch einmal mit. Von „Benny And The Jets“, „Tiny Dancer“ über „I Guess That´s Why They Call It The Blues“, „Rocket Man“, „Candle In The Wind“ bis hin zu „Crocodile Rock“ und dem wie ein Abschiedsgeschenk klingenden „Your Song“. Ein Hit jagt den anderen. Dazwschen lässt Elton John seine Karriere in charmanten Anekdoten revuepassieren, untermalt seine Songs mit aufwendigen Videos und setzt, wie früher schon, auf viel Glitzer und Glamour. Ein Konzertabend, der von der ersten bis zur letzten Minute Spaß macht. Und auch ein wenig wehmütig. Nicht nur die Fans, sondern Elton John selbst. „Ich möchte mich bei euch für eure Liebe und Loyalität bedanken, ich werde euch unglaublich vermissen“, meint er zum Abschied. Wir ihn garantiert auch.