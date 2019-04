Sophia Vegas: „Froh, wieder Spritzen zu bekommen“

Gegen Falten gab es für Sophia bei diesem Arztbesuch Botox, Hyaluronsäure kam zum Aufpolstern in die Wangen und die Lippen. Und selbst ihren Lebensgefährten scheint die 31-Jährige mit ihrem Beauty-Wahn schon angesteckt zu haben. Daniel Charlier entschied sich an diesem Tag nämlich für ein „Micro Needling“, das ebenmäßige Haut verspricht. „So etwas habe ich noch nie in meinem Leben gemacht“, verriet er. „Das war zuerst komisch. Aber es sieht großartig aus.“