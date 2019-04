Sophie Turner: Fan-Hass löste Depressionen aus

Von Zwangshochzeit über Misshandlungen bis Vergewaltigung - als Sansa Stark hat sie in „Game of Thrones“ ein schweres Schicksal tragen müssen. Und die Rolle in der Kultserie brachte Sophie Turner sogar dazu, über Selbstmord nachzudenken. Doch nicht weil sie sich die Geschehnisse in der Serie zu sehr zu Herzen nahm, sondern weil sie von Fans der Serie auf schlimme Weise beleidigt wurde.