So stellt sich Huawei die 5G- und KI-Zukunft vor

KI-Beschleuniger

Der Datenturbo 5G soll schließlich auch der künstlichen Intelligenz auf breiter Front zum Durchbruch verhelfen. Sei es in der Fertigung oder Logistik, im Gesundheits- oder Transportwesen - eben überall da, wo große Datenmengen anfallen, die schnell automatisiert verarbeitet werden müssen. Profitieren sollen davon am Ende auch die Verbraucher, wie Hu mit Verweis auf ein entsprechendes Projekt in Shenzhen erläutert. Dank intelligenter Ampelsteuerung, die sich dynamisch an das Verkehrsaufkommen anpasst, habe die Zeit, die Autofahrer dort im Stau verbrächten, um 17 Prozent reduziert werden können, so Hu.