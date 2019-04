Video zeigt jetzt Ausmaß der Notre-Dame-Zerstörung

„Göttliche Intervention“

Laut Medienberichten hätte es allerdings weitaus schlimmer kommen können. „Die 850 Jahre alten Türme, die den Eingang bewachen und die unsterblichen Glocken, die darin hängen, sind unversehrt geblieben“, schrieb die britische „Daily Mail“. Viele Pariser sprachen von einer „göttlichen Intervention“. „Es grenzt an ein Wunder, dass zum Beispiel das goldene Kreuz über dem Altar in der Kirche unbeschädigt geblieben war“, sagte ein Passant gegenüber der „Daily Mail“. Und fügte hinzu: „Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen, die offen über Gott, über Religion und Gebete in der Öffentlichkeit gesprochen haben. So viele Menschen sind wieder katholisch geworden.“