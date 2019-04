Brand erst 23 Minuten nach erstem Alarm entdeckt

Notre Dame soll in fünf Jahren wieder aufgebaut werden

Der französische Präsident Emmanuel Macron versprach, dass man die Kathedrale in fünf Jahren wieder aufgebaut haben wird. „Wir werden Notre Dame noch schöner wiederrichten“, verkündte er am Dienstag. Die Schadenssumme ist noch nicht einzuschätzen, die Verwüstungen im Inneren sind jedoch enorm. Hunderte Millionen Euro an Spenden wurden bereits zugesagt, sehr große Summen stammen von Luxuskonzernen. „Es ist aber verrückt, dass offenbar erst so eine Katastrophe passieren muss, damit sich das Engagement erhöht“, ärgert sich der Forscher des Naturhistorischen Museums.