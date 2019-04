Salzburgs neuer Trainer Marsch ist ein Streber

„Streber“ Marsch, der ähnlich wie Rose viel auf Teamgeist und Lernfähigkeit hält und weniger als „harter Hund“ denn Kumpeltyp gilt, wird aber sowieso mehr an den Leistungen in Österreich gemessen werden: In der Bundesliga muss der vierfache Play-off-Halbfinal-Teilnehmer mit den New York Red Bulls in der ersten Salzburg-Saison auch gleich den ersten Titel als Trainer feiern.