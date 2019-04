„Colossus“ löschte, wo Menschen machtlos waren

Während der Dachstuhl in Flammen stand, kam der 450 Kilogramm schwere Roboter auch in Bereiche, die für Menschen viel zu riskant waren. Das Gefährt kann dank einem leistungsstarken Motor Hindernisse überwinden und selbst Treppen hinauffahren sowie mit Wasser gefüllte Schläuche bis zu 200 Meter weit ziehen. Laut Angaben der Entwickler wiegt ein solcher Wasserschlauch bis zu zwei Tonnen. Für diese Tätigkeit wären zum Vergleich bis zu 15 Menschen nötig. Mittels drehbarem Stahlrohr ist „Colossus“ dann in der Lage, mit unterschiedlichen Wasserstrahlen direkt auf die Flammen zu zielen.