Oma und Enkelsohn stürzen mit Traktor 28 Meter ab

Der Enkelsohn aus Wien war am Dienstag zu Besuch bei den Großeltern in Niederthalheim im Bezirk Vöcklabruck und bettelte, dass er am Traktor mitfahren dürfe. Doch der Opa lehnte es ab, den Sechsjährigen am alten Traktor, der nicht zum Verkehr zugelassen war und auch keinen Beifahrersitz hatte, mitzunehmen.