Macron: „Notre Dame in 5 Jahren wieder aufgebaut“

Nach der Feuersbrunst im Pariser Wahrzeichen Notre Dame verspricht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einen raschen Wiederaufbau. Die Arbeiten an der schwer in Mitleidenschaft gezogenen gotischen Kathedrale sollen innerhalb von lediglich fünf Jahren abgeschlossen sein, sagte er am Dienstagabend in einer TV-Ansprache. „Wir werden Notre Dame noch schöner wiederrichten“, sagte er rund 24 Stunden nach der Katastrophe. „Wir werden handeln. Und wir werden Erfolg haben.“ Die Verkündung der lange angekündigten Reformen im Zuge der „Gelbwesten“-Krise, die eigentlich für Montag geplant war, verschob er auf unbestimmte Zeit.