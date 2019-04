Feuernacht von Notre Dame hielt ganze Welt in Atem

Kurz vor Mitternacht versichert Macron, dass die von dem Brand verwüstete Kathedrale wieder aufgebaut wird. „Wir werden Notre Dame wieder aufbauen“, sagte er am Ort des Geschehens. Das Schlimmste sei verhindert worden, denn die Fassade und die beiden Haupttürme seien nicht zusammengestürzt, so der französische Präsident. Der Kampf gegen das Feuer sei aber noch nicht vollständig gewonnen. Mit Blick auf das historische Bauwerk sagt der 41-Jährige: „Es ist das Epizentrum unseres Lebens.“



Gegen 00.12 Uhr die nächste gute Nachricht: Eine der wichtigsten Reliquien der katholischen Kirche ist aus der brennenden Kathedrale gerettet worden. Es handelt sich dabei um die Dornenkrone, die Jesus Christus bei seiner Kreuzigung getragen haben soll. Sie gilt als eine der wertvollsten Reliquien, die in Notre Dame aufbewahrt werden. Die Flammen haben den Kirchenschatz nicht erreicht, heißt es.



„Brand in Kathedrale unter Kontrolle“, heißt es um 3.29 Uhr. Keine zehn Minuten später, um 3.37 Uhr, dann die Meldung: „Feuer in Kathedrale gelöscht“. Der Großbrand ist einem Feuerwehrsprecher zufolge unter Kontrolle. Man werde weiter Sorge tragen, dass das Feuer nicht wieder aufflammt.