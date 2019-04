„Gogo“ Djuricin ist der neue Trainer bei BW Linz!

Steckbrief von Goran Djuricin



Geboren: am 16.10.1974 in Wien



Familienstand: Verheiratet mit Katharina, Sohn Marco spielt bei Grasshoppers Zürich, Tochter Alissa



Wichtigste Stationen als Spieler (Mittelfeld):

1991: PSV Wien

1991 bis 1997: Austria Wien

1997 bis 1999: Vorwärts Steyr

1999 bis 2001: FC Würnitz

2001 bis 2005: SV St. Andrä-Wördern

2005 bis 2006: FC Kapellerfeld

2006 bis 2007: SV Donau



Größte Erfolge als Spieler:

10 Bundesliga-Spiele für Austria Wien (1 Tor), Meister 2. Liga mit Vorwärts Steyr 1997/98



Bisherige Stationen als Trainer:

2006: FC Pasching (Co-Trainer von Andreas Heraf)

2006 bis 2007: SV Donau

2007 bis 2008: Parndorf II

2009 bis 2010: IC Favoriten

2010 bis 2011: SC Mannsdorf

2012: SV Neuaigen

2012 bis 2016: ASK Ebreichsdorf

14. November 2016: SK Rapid (Co-Trainer von Damir Canadi)

2017 bis 2018: SK Rapid Cheftrainer

Zwischen 2008 und 2011 Co-Trainer bei ÖFB-U18, -U19 und -U20 (WM-Teilnahme 2011 in Kolumbien)



Bisher größter Erfolg als Trainer:

Aufstieg in die Regionalliga mit ASK Ebreichsdorf 2014/15