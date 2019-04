Mysteriös! Was gibt Manuel Neuer heute bekannt?

Generell fiel Neuer in den vergangenen Jahren immer öfter wegen Verletzungen aus. In der Rückrunde etwa verpasste der 33-Jährige schon zwei Spiele wegen einer Daumenverletzung und eines wegen Wadenproblemen. In der vergangenen Saison war er wegen eines Mittelfußbruches gar nur auf drei Liga-Einsätze gekommen. Nun soll die Pause für Neuer „nur“ zwei Wochen dauern, für den Endspurt im Kampf um den Titel in der Deutschen Bundesliga könnte es also zumindest knapp werden.