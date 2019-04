Sex-Avancen: Neue Vorwürfe gegen Ballettlehrer

„Lehrer haben sich gegenseitig alles Mögliche an den Kopf geworfen“

„Ich habe keine Hinweise auf sexuelle Übergriffe erhalten. Aber es stimmt, dass sich die Lehrer gegenseitig alles Mögliche an den Kopf geworfen haben“, so Staatsopern-Betriebsrat Mario Steller. Es habe generell kein gutes Arbeitsklima zwischen den Lehrern geherrscht.