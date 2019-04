Mehr Brandschutz für die steirischen Kulturgüter

„Ich konnte es zuerst gar nicht glauben, dachte an Fake News“, ist Heimo Kaindl, Chefkonservator der Diözese Graz-Seckau, am Tag danach immer noch schockiert über den Brand der Kathedrale Notre Dame. Bei der Domrenovierung in Graz werde man besonders behutsam vorgehen, so der Experte. Das Land kündigt indes neue Brandschutz-Vorkehrungen an.