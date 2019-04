Zeitenwende auf der größten Autoshow der Welt

All diese Beispiele belegen, dass die Messe in Shanghai nicht nur ein weiterer Meilenstein in Richtung Elektrifizierung ist, sondern eben viel mehr. Schon kurz vor Messebeginn beschreibt der deutsche Auto-Analyst Ferdinand Dudenhöffer die Zeitenwende: „China ist dabei, die Technologieführerschaft in der Autoindustrie zu übernehmen, und legt dabei wegen seiner Größe die Regeln fest“, sagt der Professor. Nach seiner Meinung wird „das Auto der Zukunft“ aus dem Riesenreich kommen. Das läge vor allem auch an der Batterietechnologie und an der weit entwickelten Vernetzung, die für die chinesischen Käufer noch wichtiger ist, als Leistung und Verbrauch bei uns. Schließlich sind über 800 Millionen Chinesen im Internet unterwegs und wollen auch im Auto immer online sein.