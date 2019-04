Steyrer Kunst endet in einer „Sackgasse“

Sackgasse

„Dead End“ wird vielfach gedeutet. Es gibt den abgebrannten Holzstapel, die Schreibmaschine des Autors als Folterwerkzeug, Grafiken zu Ovids „Metamorphosen“, weiße Westen aus Porzellan oder Relikte einer „Kreuzabnahme im Petersdom“. In der Mitte des Labyrinths erhebt sich eine „Weltkugel“ aus Eisenschrott, die um Gold, Identität, Krieg kreisten. Sie stammt vom Duo Hannes Angerbauer und Andreas Schönangerer, die den „Kunstorganismus“ betreiben. Die Galerie ist in einem Geschäftslokal am Grünmarkt untergebracht, das leer steht. Kommt ein unternehmerischer Nachmieter, muss die Galerie weichen - „Dead End“ sozusagen.