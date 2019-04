Minister haben frei: Kaum Betrieb am Karfreitag

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein - sie ist eine von drei Evangelischen in der Regierung - wird dies auch tun: Sie gönnt sich laut ihrem Büro ein paar Tage Osterurlaub am Land und besucht am Karfreitag den Gottesdienst. Einen „persönlichen Feiertag“ (de jure haben Minister keinen Urlaub) nimmt auch der evangelische Bildungsminister Heinz Faßmann. Minister Norbert Hofer, ebenfalls Protestant, weilt am Karfreitag mit Familie auf Kurzurlaub in Slowenien.