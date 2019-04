In diesen Fällen sagen wir Danke!

Kein Flug, dafür Geld zurück

Über ein Online-Portalhatte Helmut A. einen Flug ins deutsche Düsseldorf gebucht, um dort als Gast an einer Hochzeit teilzunehmen. Nachdem der Hinflug aber gestrichen und dem Niederösterreicher kein passender Flug als Alternative angeboten worden war, forderte Herr A. von dem Flugvermittler sein Geld zurück. Was so einfach klingt, gestaltete sich jedoch äußerst schwierig. Trotz unzähliger Versuche bekam der Leser sein Geld nicht zurück, weshalb er schließlich uns kontaktierte. Dank der Unterstützung der Kollegen des Europäischen Verbraucherzentrums Österreich, das die Ombudsfrau in diesem Fall um Hilfe ersucht hat, wurde der Betrag nun endlich zurückerstattet.