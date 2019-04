Zeit verhinderte Überweisung

Diese Kosten wollte sie von ihrer Bank ersetzt haben. Denn am 1. jeden Monats sollte ihr Konto doch gedeckt sein. Die Krux an der Sache ist jedoch die: Individuelle Überweisungen wie etwa Online-Aufträge werden vom Systeman einem Tagzuerst durchgeführt. Zum Beispiel schon kurz nach Mitternacht.Danach erfolgen erst die Gutschriften wie Gehalts- oder Pensionseingänge, dann die Einziehungsaufträge etc., wie uns dieBAWAG mitteilte.Täglich seien mehr als eine Million Transaktionen durchzuführen, und die könnten nicht alle gleichzeitig verarbeitet werden. Deshalb war das Konto von Frau A. zum Zeitpunkt der Überweisungnoch nicht gedeckt. Kulanzhalber ersetzt man ihr aber die 44 Euro.