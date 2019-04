Stephansdom bekommt ein Dutzend neue Rauchmelder

„Vor so einer Katastrophe brauchen wir uns nicht sorgen“

Bei einem „Krone“-Lokalaugenschein zeigt Dompfarrer Toni Faber alle Brandschutzmaßnahmen im weltberühmten Wiener Gotteshaus und beteuert: „Vor so einer Katastrophe wie in Paris brauchen wir uns hier nicht zu sorgen.“ So werden dieser Tage - unabhängig vom furchtbaren Inferno in Frankreich - unter dem Dachstuhl etwa ein Dutzend neue Brandmelder angebracht, eine Aktion, die aber seit Längerem geplant war.