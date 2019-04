Gefängnisstrafen für „Kriminaltouristen“

Fußspuren am Tatort

„Wir waren nur auf der Durchreise und suchten lediglich ein Quartier, nachdem wir im Casino Geld verloren hatten“, erklärte der 27-Jährige. „Mit den Einbrüchen habe ich aber nichts am Hut.“ Und das, obwohl an einem Tatort Fußspuren von ihm gefunden wurden, ihn Zeugen beobachtet hatten und sein Handy an allen drei Tatorten eingeloggt war. Das im Pkw sichergestellte Werkzeug will er von einem Drogensüchtigen in Innsbruck geschenkt bekommen haben. Der Zweitangeklagte gab hingegen zu, in Telfs und Patsch eingebrochen zu haben. „Ich war alleine“, so der 30-Jährige.