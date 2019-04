Guschlbauer backt zum 100er so gut wie noch nie

Beim Gebäude direkt neben der Tischtennis-Halle in Waizenkirchen wird an der Fassade gearbeitet. Erneuerungsarbeiten bei Guschlbauer Backwaren, wo heuer das 100-Jahre-Jubiläum gefeiert wird. An hochmodernen Anlagen werden Plunder, Kornspitz, Ciabatta und Co. hergestellt - und neuerdings auch Eiweißweckerln.