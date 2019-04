Bericht: Glasner wird neuer Wolfsburg-Trainer

Wie „Sportbuzzer“ am Dienstag berichtet, ist es „sehr wahrscheinlich“, dass Glasner den Klub aus Niedersachen übernimmt. „Eine offizielle Bestätigung des Klubs ist in den nächsten Tagen zu erwarten“, so „Sportbuzzer“. Der 44-Jährige selbst hat am Dienstag eine Einigung mit den „Wölfen“ dementiert.