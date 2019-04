Abgang des LASK-Trainers nach Deutschland fix?

Stets hatte er dementiert, gesagt: „Ich habe beim LASK einen Vertrag bis 2022 und derzeit keinen anderen in der Hosentasche!“ Nun scheint die Hosentasche aber mit einem neuen Vertrag gefüllt. Wie deutsche Medien übereinstimmend berichten, hat Glasner in Wolfsburg unterschrieben. Er wäre dann ab Sommer der Nachfolger von Bruno Labbadia. „Ich habe vom Interesse gehört, aber es hat kein Gespräch gegeben. Ich habe beim LASK einen Vertrag.“ Auch LASK-Präsident Siegmund Gruber sagt: „Ich weiß von nichts.“ Was alles noch dubioser macht. Denn Glasner hatte gestern an seinem freien Tag noch Golf gespielt, wann hätte er nach dem Spiel Sonntag gegen St. Pölten (0:0) verhandeln sollen?