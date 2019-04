Diese Schätze fielen dem Inferno zum Opfer

Die prächtige gotische Pariser Kathedrale Notre Dame hatte bereits Plünderungen, Krawalle und Kriege überstanden - doch bei dem Flammeninferno von Montagabend sind nicht nur Teile des imposanten Gotteshauses zerstört worden, sondern auch wichtige Kunstschätze wurden in Gefahr gebracht. Viele der wichtigsten Gegenstände konnten gerettet werden - doch einiges ist auch für immer verloren. In Frankreich wurde unterdessen bekannt, dass am Mittwochabend die Kirchenglocken im ganzen Land läuten sollen. „Der Brand ist ein Schock weit über die Katholiken unseres Landes hinaus“, teilte die französische Bischofskonferenz am Dienstag mit. Die Glocken aller Kathedralen sollen um Punkt 18.50 Uhr läuten - zu diesem Zeitpunkt wurde das Feuer am Montagabend entdeckt. Alle Diözesen in Frankreich wollten so ihre Solidarität mit der Pariser Diözese zum Ausdruck bringen.