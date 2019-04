Nicole Wesner: „Wollte mir den Druck nehmen“

Und was hält Wesner von der harten „Dancing Stars“-Konkurrenz? Wird die etwa genau unter die Lupe genommen? „Beim Gegner beim Boxen, da schaue ich immer, wo sind die Stärken, wo die Schwächen, wo treffe ich ihn“, so die Boxerin. „Beim Tanzen habe ich aber einen komplett anderen Zugang. Ich schau mir die anderen Paare gar nicht an. Wir machen einfach unser Ding. Das funktioniert für mich am besten, auf sich selbst konzentrieren, Spaß dabei haben.“ Generell sei sie aber stets „sehr selbstkritisch“, das gelte fürs Boxen genauso wie fürs Tanzen, meinte Wesner weiter.