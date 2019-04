Laserblocker und Radarwarner eingebaut

Die Beamten hatten sich am Montagabend mit der Radarpistole an der Tauernautobahn in Grödig positioniert. Als die Messung beim Wagen eines 66-jährigen Oberösterreichers kein Ergebnis ergab, wurde der Fahrer gestoppt. Die Polizisten nahmen das Auto genau unter die Lupe und entdeckten sowohl einen eingebauten, illegalen, Laserblocker, als auch einen Radarwarner. Ein Kfz-Techniker der Autobahnpolizei Anif baute die Teile aus. Da sich der 66-Jährige nicht kooperativ zeigte und der Verdacht bestand, dass er weitere Um- und Einbauten vorgenommen hat, wurde sein Auto zu einer genaueren Untersuchung sichergestellt.