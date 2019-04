Schon wieder Zeichen in die Kirchenmauer geritzt

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ritzte jetzt ein noch Unbekannter bei der Kirche in Straßwalchen Ornamente mit Kreuzen in die Mauer. In der Seitenkapelle, direkt im Gottesraum an einer Säule und im Bereich der aufgestellten Kerzen wurden die Zeichen hinterlassen. Vermutlich wurde ein Nagel zum Einritzen verwendet. In der Pfarre vermutet man, dass der „Ritzer“ eventuell psychische Probleme hat. Es gab auch schon vor diesen zwei Vorfällen einmal eingeritzte Zeichen. Hinweise: 059133-5128.