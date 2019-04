Thiem-Coach Massu: „Er kann die Nummer 1 werden“

Davis-Cup-Überraschung

Im Rückblick liest es sich fast eigenartig, hatte doch Thiem Anfang Februar angeschlagen für den Heim-Davis-Cup gegen Chile absagen müssen. Und damit den knappen 3:2-Auswärtssieg der Südamerikaner in Salzburg gegen das ÖTV-Team im Kampf um einen Platz beim lukrativen Davis-Cup-Finalturnier in Madrid zumindest erleichtert. „Ja, das ist unglaublich. Für mich war es ein unglaubliches Jahr, weil wir in die Davis-Cup-Weltgruppe aufgestiegen sind nach acht Jahren. Ich habe mit einigen dieser Spieler begonnen, als sie 16 Jahre alt waren. Jedes Land will einen Dominic Thiem in seinem Team haben. Aber dadurch, dass er nicht gespielt hat, hatten wir mehr Chancen und haben bis zum letzten Ball gekämpft“, blickte Massu zurück.