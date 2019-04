7 von 10 jungen Leuten nutzen Streaming-Angebote

Kaum jemand will noch ein Abo zahlen

In einer Frage sind sich junge und alte Streaming-User laut einem „Heise“-Bericht indes einig: Mehr Streaming-Dienste als die bereits vorhandenen braucht es ihrer Ansicht nach nicht mehr. In einer Zeit, in der große Medienkonzerne wie Disney ihre Werke von Anbietern wie Netflix abziehen, um mit eigenen Streaming-Diensten Geld zu verdienen, sind 60 Prozent der Menschen nicht willens, noch ein weiteres Abo abzuschließen, um alles von Interesse ansehen zu können.