Hündin erschossen: Strafen für Herrchen und Jäger

Zwei Kärntner Landwirte sind am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt wegen Tierquälerei zu sechs Monaten bedingter Haft und 3600 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Einer von ihnen, ein 67-jähriger Jäger, hatte auf Bitte seines Nachbarn dessen Hund erschossen. Der Hundebesitzer hatte behauptet, das Tier habe seinen Enkel gebissen. Beide nahmen die Strafe an, das Urteil ist nicht rechtskräftig.