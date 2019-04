Ungarn: Österreich-Fan von Security verprügelt

Zu dem Match der B-WM in Budapest waren rund 50 Fans aus Österreich angereist, die in einem gesonderten Sektor saßen. In der ersten Reihe sollen laut dem Internet-Portal viele junge Österreicherinnen ihr Team angefeuert haben. Zwischen den beiden Fan-Blocks soll es sonst zu keinen Zwischenfällen gekommen sein. Die Ungarinnen gewannen und stiegen auf, die Österreicherinnen wurden letztlich Vierte hinter den Teams von Dänemark und Norwegen.