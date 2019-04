EU-Parlament will Ende digitaler Gewalt an Frauen

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hat die Gewalt an Frauen scharf verurteilt und betont, dass es auch darum gehe, die „Online-Belästigung gegen Frauen auszumerzen“. Tajani kündigte auch seine Teilnahme an der „DigitalRespect4Her campaign“ teil, die am Dienstag mit den EU-Kommissarinnen Vera Jourova und Mariya Gabriel startet.