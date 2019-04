Foxconn-Chef Gou erwägt Präsidentschaftskandidatur

Foxconn-Chef Terry Gou erwägt, 2020 bei den Präsidentenwahlen in Taiwan ins Rennen zu gehen. „Ich habe letzte Nacht nicht geschlafen. 2020 ist entscheidend für Taiwan“, sagte Gou am Rande einer Veranstaltung. Vor allem vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen China und Taiwan überlege er, was er tun könne.