Ostern in Wien: Die besten Tipps für das Fest

#1. Osterfest im Tiergarten Schönbrunn

Wie wäre es mit einem gemeinsamen Ausflug in den Zoo? Am Ostersonntag und Ostermontag (jeweils von 9 - 18 Uhr) schaut auch der Osterhase im Tiergarten Schönbrunn vorbei und verteilt viele bunte Eier an die Besucher. Auch die Osterwerkstatt ist noch in vollem Gange. Top: Zusätzlich können Kinder in der Bastelwerkstatt dem Osterhasen „unter die Pfoten greifen“ und kleine Geschenke für zu Hause anfertigen.