Wenn der Handy-Exzess zur Abhängigkeit führt

Die Grenze zwischen Exzess und Sucht

„Der Grad zwischen exzessivem Medienkonsum und wirklicher Sucht ist schmal. In der Suchtpräventionsstelle achten wir vor allem auf drei Signale. Der zeitliche Kontrollverlust, also wenn Jugendliche die Zeit, die sie online sind, nicht mehr richtig einschätzen können. Auffällig werden Betroffene auch, wenn sie ständig dran denken, wann sie das nächste Mal wieder die sozialen Netzwerke benutzen können und wenn der alleinige ’Sinn’ und Inhalt des Tages wirklich nur mehr in der Online-Präsenz besteht“, so Gerald Brandtner von der Suchtberatungsstelle „akzente“.